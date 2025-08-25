Der Panzer ist nicht gerade das neueste Modell, ein sowjetischer T-62 aus den Tiefen des Kalten Krieges, doch Influencer "Reisender Abdelaziz" aus Saudi-Arabien ist trotzdem hellauf begeistert, dass er damit im Schnee herumkurven darf - noch dazu in einer originalen sowjetischen Uniform.

Videos wie dieses werden auf der Arabischen Halbinsel nicht nur begeistert geklickt, sie bringen auch immer mehr Touristen von dort nach Russland. Gemeinsam mit Chinesen und Indern sorgen sie für eine boomende Reisebranche in Russland - aus Ländern, wo man den Angriffskrieg in der Ukraine deutlich anders sieht als etwa in Europa. So sind im Vorjahr rund 60.000 Saudis als Touristen nach Russland gereist, das ist zwar in absoluten Zahlen - etwa im Vergleich zu mehr als einer Million Chinesen - noch nicht rekordverdächtig. Rekordverdächtig dagegen sind die Zuwachsraten: Plus 600 Prozent für Gäste aus Saudi-Arabien, noch mehr Steigerung bei anderen Golfstaaten wie Kuwait oder Dubai. Dazu kommt, wie auch in Österreich sind arabische Touristen sehr spendierfreudig, sie wohnen zu fast 90 Prozent in Vier- und Fünf-Stern-Hotels und geben rund das Dreifache eines westlichen Touristen aus.

Alles rasch und unbürokratisch Es zahlt sich also für Russland aus, diesen Markt zu bespielen - und das tut man zuallererst mit ein paar praktischen Erleichterungen. War es für Reisende aus Saudi-Arabien lange ein unendlich mühsamer, bürokratischer Marathon, um an ein Touristenvisum für Russland zu kommen, ist das alles inzwischen online zu erledigen, das E-Visum kommt also direkt aufs Handy. Für Kuwait geht demnächst ein ähnliches System an den Start. Doch nicht nur die Visum-Vergabe ist deutlich einfacher geworden, auch die eigentliche Anreise geht inzwischen meist direkt und per Billigfluglinie, von denen einige Moskau, St. Petersburg und auch den Badeort Sochi am Schwarzen Meer ansteuern.