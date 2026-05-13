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Ausland

Reform der Südtirol-Autonomie im Parlament endgültig gebilligt

Grünes Licht des Senats mit 129 Stimmen.
13.05.2026, 17:21

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Der italienische Senat hat am Mittwoch den Verfassungsgesetzesentwurf zur Reform des Südtiroler Autonomiestatuts samt Wiederherstellung verloren gegangener Kompetenzen endgültig verabschiedet. 

Mit 129 Stimmen dafür, keiner Gegenstimme und 48 Enthaltungen wurde die Verfassungsänderung angenommen. Es war der letzte von vier erforderlichen Parlamentsbeschlüssen, womit die Reform nun Gesetz ist.

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Zu den wichtigsten Änderungen gehört die neue offizielle Bezeichnung der Region als "Trentino-Alto Adige/Südtirol" sowie die ausdrückliche Betonung des Begriffs "autonom" für die Provinzen Südtirol und Trentino. Durch die Reform des Statuts wird vor allem der Spielraum für die autonome Gesetzgebung Südtirols ausgeweitet, speziell in den Bereichen Urbanistik, Bauwesen, Straßen, Personal, Handel, Energie und Umweltschutz. Änderungen des Statuts würden des Einverständnisses des Landtags und somit Südtirols bedürfen.

Italien
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