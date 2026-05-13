Reform der Südtirol-Autonomie im Parlament endgültig gebilligt

Der italienische Senat hat am Mittwoch den Verfassungsgesetzesentwurf zur Reform des Südtiroler Autonomiestatuts samt Wiederherstellung verloren gegangener Kompetenzen endgültig verabschiedet.

Mit 129 Stimmen dafür, keiner Gegenstimme und 48 Enthaltungen wurde die Verfassungsänderung angenommen. Es war der letzte von vier erforderlichen Parlamentsbeschlüssen, womit die Reform nun Gesetz ist.