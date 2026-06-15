Rückkehr aus Russland: Britischer Rechtsextremist Robinson festgenommen

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Der rechtsextreme britische Aktivist Tommy Robinson ist nach eigenen Angaben am Londoner Flughafen Heathrow vorübergehend festgenommen worden. Die Polizei bestätigte die Festnahme eines Mannes in Heathrow, der von Russland nach Großbritannien zurückgekehrt sei. Der Mann sei auf Grundlage der Anti-Terrorismus-Gesetze vernommen und seine elektronischen Kommunikationsgeräte beschlagnahmt worden, teilte die Polizei der BBC mit. Danach sei er auf freien Fuß gesetzt worden. Robinson erklärte, er sei fast drei Stunden lang festgehalten worden. Der bekannte Rechtsradikale hatte vor wenigen Tagen ein Video von einem Messerangriff eines Sudanesen in der nordirischen Stadt Belfast veröffentlicht und zu Protesten aufgerufen. Darauf folgten zwei Nächte gewalttätiger ausländerfeindlicher Ausschreitungen in Nordirland.

Musk verbreitete Beiträge britischer Rechtsextremer weiter Der Tech-Multimilliardär Elon Musk hat Forschern zufolge in seinem Onlinedienst X Beiträge von Robinson, sowie des Vorsitzenden der rechtsextremen Partei Restore UK, Rupert Lowe, millionenfach weiterverbreitet. Das habe die ausländerfeindlichen Proteste in Nordirland maßgeblich angeheizt, wie die Internet-Überwachungsorganisation Center for Countering Digital Hate (CCDH) berichtete. Der X-Eigentümer hatte sich den Aufrufen Robinsons zu Protesten in ganz Großbritannien angeschlossen und an seine 240 Millionen Follower auf X geschrieben: "Nur wenn wir wiederholt und laut protestieren, wird sich etwas ändern." Die Beiträge von Musk und den beiden Briten hätten zusammen mehr als 115 Millionen Aufrufe auf ihren Konten erzielt. 55 Prozent davon entfielen demnach auf Musk. "Musks Verstärkung war entscheidend", sie habe zu 64 Millionen Aufrufen geführt, hieß es in dem Bericht des CCDH.

Musk verfügt "über beispiellose Macht" "Als Eigentümer von X und Nutzer mit den meisten Followern verfügt Musk über eine beispiellose Macht, zu beeinflussen, was die Menschen online sehen", erklärte CCDH-Gründer und Geschäftsführer Imran Ahmed. Mit dieser Macht gehe "die Verantwortung für die Inhalte und das Verhalten einher, die seine Plattform fördert", fügte Ahmed hinzu. "Unsere Untersuchungen zeigen jedoch, dass er die Tragödie von Belfast dazu nutzte, migrationsfeindliche Narrative an Millionen Nutzer zu verbreiten" und zur Gewalt anzustacheln. Niemand habe bei der Verbreitung der Inhalte auf X eine größere Rolle gespielt als Musk selbst, hieß es weiter.