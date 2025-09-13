Große Razzien in Istanbul: Bezirksbürgermeister und Oppositionsmitglieder festgenommen

Die türkische Staatsanwaltschaft hat im Zuge von Korruptionsermittlungen die Festnahme von 48 Verdächtigen angeordnet. Darunter befindet sich der Bürgermeister des von der Opposition geführten Istanbuler Stadtteils Bayrampaşa, so der Staatssender TRT Haber am Samstag. Die Polizei habe in der Früh Razzien an 72 Orten durchgeführt. Die Vorwürfe lauten unter anderem auf Veruntreuung, Bestechung und Ausschreibungsbetrug. Die Opposition sprach von einer "politischen Operation".

Bei dem Einsatz seien Dokumente beschlagnahmt worden, meldete sie Exekutive weiters. Der betroffene Bürgermeister Hasan Mutlu von der größten Oppositionspartei CHP schrieb auf der Plattform X, er habe nichts zu verbergen. Er nannte die Ermittlungen "eine politische Operation, die auf unbegründeten Verleumdungen beruht".

Die Festnahmen sind Teil eines seit fast einem Jahr andauernden Vorgehens gegen die linksnationale Republikanische Volkspartei (CHP) und von ihr geführte Kommunen. Dabei wurden bereits Hunderte von Parteimitgliedern verhaftet und inhaftiert, darunter der Oberbürgermeister Istanbuls, Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu gilt als wichtigster Konkurrent von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Bei den Kommunalwahlen 2024 konnten er und seine Partei zum ersten Mal Erdogans AKP überflügeln. Der juristische Druck auf die CHP nimmt weiter zu: Für diesen Montag wird ein Gerichtsurteil erwartet, das zur Absetzung des CHP-Vorsitzenden Özgür Özel führen könnte. Sollte das Gericht die Wahl Özels annullieren, könnte es einen Treuhänder ernennen, um die CHP zu leiten.