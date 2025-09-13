In der Türkei setzt die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan darauf, den Kopf der wichtigsten Oppositionspartei auszuschalten. Ein Gericht soll am Montag über die Absetzung des Vorsitzenden der CHP, Özgür Özel, entscheiden. Kritiker sehen in dem Verfahren einen Versuch der Erdogan-Regierung, die Opposition weiter zu schwächen. Die Anklage wirft der linksnationalistischen CHP Verfahrensfehler bei der Wahl Özels vor zwei Jahren vor, was die Partei bestreitet. Sollte das Gericht die Wahl Özels annullieren, könnte es einen Treuhänder ernennen, um die CHP zu leiten. Die Regierung beschuldigt die CHP der Korruption und sagt ihr Verbindungen zum Terrorismus nach. Daher setzt sie auch die Justiz gegen sie ein. Demokratieaktivisten kritisieren die türkische Justiz als der Regierung hörig und warnen, das Land sei auf dem Weg in einen autoritären Staat.

Die Republikanische Volkspartei (CHP) hält das Verfahren für haltlos und politisch motiviert. Özel kündigte an, er werde seinen Posten nicht aufgeben und könne zur Not Millionen von Türken zu Protesten mobilisieren. CHP-Delegierte haben einen außerordentlichen Parteitag für den 21. September einberufen. Dort soll Özel formell wiedergewählt werden. Erdogan sprach von einer eklatanten Missachtung der Rechtsstaatlichkeit und warnte: "Solche Verantwortungslosigkeit wird nicht toleriert werden." Laut Verfassung hat kein Gericht in der Türkei die Befugnis, über die Rechtmäßigkeit von Wahlen zu entscheiden. Das steht nur dem Hohen Wahlausschuss zu. Dieser hat die parteiinterne Wahl Özels zum Vorsitzenden der CHP 2023 anerkannt. Dennoch könnte ein Gericht in Ankara nun die Wahl Özels rückgängig machen. Das Gericht könnte auch die Wiedereinsetzung des ehemaligen Vorsitzenden Kemal Kılıçdaroğlu anordnen. Kılıçdaroğlu war bei der Präsidentschaftswahl 2023 für die CHP gegen Erdogan angetreten. Er wurde knapp besiegt und später auch als CHP-Chef gewählt. Zahlreiche Parteifreunde würden indes eine Rückkehr Kılıçdaroğlus nicht begrüßen: Viele werfen ihm vor, sich Erdogan angenähert zu haben, was dieser bestreitet.