Raketen kommen für Netanjahu ungelegen

Der Alarm kam für Familie Wolf am frühen Montagmorgen zu spät. Die Rakete aus dem Gaza-Streifen schlug voll in ihr Haus in Mischmeret ein. Nicht in Sichtweite zum Gaza-Streifen, wo Angriffe der militanten Hamas-Islamisten zum Alltag gehören. Die Wolfs wohnen 80 Kilometer weiter nördlich, nahe Tel Aviv. Hier schlugen bisher keine Hamas-Raketen ein.

Die Eltern flüchteten mit drei Kleinkindern und Splitterwunden in den Schutzraum. Die Großmutter erlitt schwere Verletzungen. Die Familie liegt im Hospital.

Sicherheitsexperten warnten seit Monaten: Die Gewalt aus Gaza wird sich durch den Wahlkampf in Israel anheizen. Jetzt warnt auch Premier Benjamin Netanjahu: „Wir schlagen mit voller Wucht zurück.“

Aus dem Kreislauf mit Angriffen und Gegenangriffen wird ein Ausscheren immer schwerer. Zurückschlagen? Es gibt kein militärisches Ziel in Gaza, das nicht schon mehrfach von Israels Bomben zertrümmert worden wäre. Kommen die Gegenschläge, sind die Hamas-Einrichtungen schon längst von allen Kämpfern geräumt. Hinzu kommt eine neue Taktik: Niemand von den Untergrund-Zellen im Gaza-Streifen übernimmt die Verantwortung nach schweren Angriffen, die Hamas bestreitet die Tat. Was Gegenschläge Israels nicht verhindert, aber die Zielsuche erschwert.

Israel bliebe noch das Mittel gezielter Anschläge gegen Hamas-Führer. Vor Jahren war es ein oft probiertes Mittel. Das jedoch ohne spürbare Wirkung blieb.