Rätselhaftes "Havana-Syndrom": Stress eher Ursache als Geheimdienst-Angriff

Zahlreiche Fälle des bei US-Diplomaten aufgetretenen sogenannten Havanna-Syndroms lassen sich laut Medienberichten nicht auf einen ausländischen Angriff zurückführen. Wie die New York Times und der Sender NBC am Mittwoch unter Berufung auf Beamte des US-Auslandsgeheimdienstes CIA berichteten, seien in hunderten Fällen „plausible und alternative Erklärungen“ gefunden worden, etwa medizinische Gründe oder Umwelteinflüsse - Stress etwa sei ein wahrscheinlicher Grund. Die Ermittlungen zu etwa 20 bisher ungeklärten Fällen dauern demnach jedoch an.

Laut den CIA-Quellen handle es sich um einen Zwischenbericht, der noch keine endgültigen Erkenntnisse liefere, berichteten die Medien. „Obwohl wir zu wichtigen Zwischenergebnissen gekommen sind, sind wir noch nicht fertig“, wurde CIA-Direktor William J. Burns von der New York Times zitiert. Eine Opfergruppe sagte der Zeitung, dass die Zwischenergebnisse der CIA „nicht das letzte Wort in dieser Angelegenheit sein können und dürfen“.