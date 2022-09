Die Rede Charles' III bei der Zeremonie zu seiner Proklamation im Wortlaut

Charles III (73) wurde am Samstag in einer feierlichen Zeremonie im Londoner St.-James's-Palast zum König ausgerufen. Seine Ansprache an den versammelten Kronrat im übertragenen Wortlaut:

"Meine Lords, Ladies und Gentlemen,

es ist meine höchst leidvolle Pflicht, Sie über den Tod meiner geliebten Mutter in Kenntnis zu setzen. Ich weiß, wie sehr Sie, das gesamte Land - und ich denke, ich darf sagen die ganze Welt - mit mir mitfühlen wegen des unersetzlichen Verlusts, den wir alle erlitten haben.