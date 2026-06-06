Putin-Vertrauer und Rosneft-Chef wirft Trump Umgestaltung globaler Ölmärkte vor

Der Chef des russischen Ölkonzerns Rosneft, Igor Setschin , wirft den USA eine Umgestaltung der globalen Energiemärkte zum eigenen Vorteil vor. US-Energieunternehmen seien die Hauptprofiteure der Blockade der Straße von Hormuz, sagte Setschin am Samstag auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. US-Firmen hätten sich durch die Situation Wettbewerbsvorteile verschafft.

Zudem warnte der Vertraute von Präsident Wladimir Putin, dass auch andere wichtige Seewege wie die Straße von Malakka, die Meerenge Bab al-Mandab und die Straße von Gibraltar von Störungen bedroht sein könnten, ohne konkreter zu werden.

Der Iran hatte die Straße von Hormus blockiert, nachdem die USA und Israel das Land im Februar angegriffen und den obersten geistlichen Führer Ajatollah Ali Khamenei getötet hatten. Die Meerenge ist die wichtigste Route für etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung. Die USA haben im Gegenzug iranische Häfen blockiert, was die Ölpreise auf Mehrjahreshochs getrieben und die weltweite Inflation angeheizt hat.