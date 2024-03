Putin sendete Papst Glückwünsche zum Pontifikatjubiläum

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Papst Franziskus am Mittwoch eine Botschaft mit Glückwünschen zum 11. Jahrestag seines Pontifikatbeginns gesendet. Dies teilte die russische Botschaft beim Heiligen Stuhl laut der Nachrichtenagentur Tass am Mittwoch mit. Franziskus war am 13. März 2013 zum Nachfolger des zurückgetretenen Benedikt XVI. gewählt worden. Der Kriegsherr würdigte den Kirchenführer dabei als "wahren und ehrlichen Verfechter des Friedens".