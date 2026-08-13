Provoziert Putin jetzt auch Japan?

Die japanische Regierung hat einen „starken Protest“ gegen den Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf den umstrittenen Kurilen-Inseln eingelegt. Ein Teil der Inselgruppe, die sogenannten „Nördlichen Territorien“, sei „ureigenes japanisches Territorium“, teilte das Außenministerium in Tokio mit.

Russische Staatsmedien hatten zuvor berichtet, dass Putin am Donnerstag erstmals die Insel Iturup besucht habe, die in Japan Etorofu genannt wird.

Bis heute kein Weltkrieg-Friedensvertrag

Er besuchte dort nach Kremlangaben eine Fischfabrik, ein Krankenhaus und eine Schule. Die Insel gehört zu den vier südlichsten Kurilen-Inseln, die sowohl von Russland als auch von Japan beansprucht werden. Derzeit stehen sie unter russischer Verwaltung.