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Territorialstreit

Provoziert Putin jetzt auch Japan?

Der Kreml-Chef betritt erstmals die umstrittene Insel Iturup. Tokio beansprucht das von Moskau kontrollierte Gebiet für sich.
13.08.2026, 10:39

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RUSSIA-POLITICS-JAPAN-KURILS

Die japanische Regierung hat einen „starken Protest“ gegen den Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf den umstrittenen Kurilen-Inseln eingelegt. Ein Teil der Inselgruppe, die sogenannten „Nördlichen Territorien“, sei „ureigenes japanisches Territorium“, teilte das Außenministerium in Tokio mit.

JAPAN-RUSSIA-DISPUTE

Japans Regierungschefin Sanae Takaichi reagiert in Tokio auf Putins umstrittenen Insel-Besuch. Ihre Regierung legte scharfen Protest gegen Moskau ein.

Urlaubende Russen meiden Europa und entdecken Japan für sich

Russische Staatsmedien hatten zuvor berichtet, dass Putin am Donnerstag erstmals die Insel Iturup besucht habe, die in Japan Etorofu genannt wird.

Bis heute kein Weltkrieg-Friedensvertrag

Er besuchte dort nach Kremlangaben eine Fischfabrik, ein Krankenhaus und eine Schule. Die Insel gehört zu den vier südlichsten Kurilen-Inseln, die sowohl von Russland als auch von Japan beansprucht werden. Derzeit stehen sie unter russischer Verwaltung.

Der Territorialstreit um die Inseln belastet die Beziehungen zwischen Tokio und Moskau seit Jahrzehnten. Die Kurilen sind eine fischreiche Inselgruppe im Pazifik, die die Sowjetunion am Ende des Zweiten Weltkriegs von Japan erobert hat. Doch beide Seiten streiten seither über die Zugehörigkeit der vier südlichsten Kurilen-Inseln, weshalb es bis heute keinen Friedensvertrag gibt. Die strategisch gelegenen Kurilen befinden sich teils nur wenige Kilometer von der japanischen Insel Hokkaido entfernt und sind für Russland von militärischer Bedeutung.

Wladimir Putin Japan
Agenturen, bqu  | 

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