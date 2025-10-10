Putin räumt Verantwortung für Flugzeugabsturz in Kasachstan ein

Wladimir Putin hat über neun Monate nach dem Absturz einer aserbaidschanischen Passagiermaschine Präsident Ilham Aliyev erstmals Schadenersatz zugesichert und damit Schuld eingestanden. Selbstverständlich werde Russland in solchen tragischen Fällen alles Notwendige in Bezug auf Entschädigungen tun, sagte Putin bei einem Treffen mit Aliyev in Tadschikistan. 38 Menschen starben im Dezember bei dem Absturz in Kasachstan. Der russische Präsident räumte das erste Mal direkt ein, dass die Maschine wegen eines Fehlers der russischen Flugabwehr abgestürzt sei. Präsident Aliyev dankte Putin, dass er die Aufklärung des Absturzes unter seine persönliche Kontrolle genommen habe. Beide hätten seit der Katastrophe mehrfach Kontakt gehabt. Er habe keine Zweifel gehabt, dass der Fall objektiv aufgeklärt werde, sagte Aliyev gemäß einer Abschrift des Gesprächs, die der Kreml veröffentlichte. Das Präsidentenamt in Baku veröffentlicht neben dem Text auch das Video von dem Treffen.

Aliyev sagte nach den jüngsten Spannungen zwischen Russland und Aserbaidschan, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern nicht nur im Handel, sondern ebenfalls in anderen Bereichen erfolgreich entwickelten. Er sei überzeugt, dass auch Menschen in Aserbaidschan und Russland das Treffen und die Botschaften positiv aufnehmen würden. Putin: Flugzeug nicht direkt von Raketen getroffen Die Ermittlungen zur Ursache seien abgeschlossen, sagte Putin nach Kreml-Angaben in Duschanbe. Demnach führten zwei Umstände zum Absturz: Zum einen sei eine ukrainische Drohne in der Luft gewesen, zum anderen habe es eine technische Störung im russischen Flugabwehrsystem gegeben. Die Raketen der Flugabwehr seien nahe dem Flugzeug explodiert, dabei hätten Teile die Maschine getroffen. Das aus Baku kommende Flugzeug sollte in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny im Nordkaukasus landen, wo die russische Flugabwehr wegen ukrainischer Drohnenangriffe im Einsatz war. Die Maschine der Fluggesellschaft Azerbaijan Airlines mit 67 Menschen an Bord flog trotz ihrer Schäden über das Kaspische Meer. Bei der versuchten Landung in Aktau in Kasachstan stürzte sie dann ab.