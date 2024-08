Puigdemont hat sich laut Anwalt wieder ins Ausland abgesetzt

Der per Haftbefehl gesuchte katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont hat sich nach Worten seines Rechtsanwalts nach seinem Blitzbesuch in Barcelona wieder ins Ausland abgesetzt. "Puigdemont befindet sich außerhalb des spanischen Staates", zitierte der katalanische Radiosender RAC1 Gonzalo Boye. Ob Puigdemont wieder nach Belgien zurückgekehrt sei, wo er den größeren Teil seines bisher fast siebenjährigen Exils verbracht hatte, ließ der Anwalt offen.

Erfolglose Fahnung

Puigdemont werde sich in naher Zukunft an die Öffentlichkeit wenden, so der Anwalt. Während die spanische Polizei seit Donnerstag vergeblich nach Puigdemont fahndet, schrieb der katalanische Liedermacher und Vorsitzende der separatistischen Bürgerbewegung ANC, Lluís Llach, auf der Plattform X, Puigdemont habe ihn gebeten mitzuteilen, er sei "gesund, sicher und vor allem frei". Aber kein Wort dazu, wo der 61-Jährige ist und was er mit der erneuten Flucht bezweckt.