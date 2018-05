Proteste gegen Nicaraguas Regierung gehen weiter

In Nicaragua hat es neue Zusammenstöße zwischen regierungskritischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Am Montagabend gingen Studenten der Polytechnischen Universität in der Hauptstadt Managua auf die Straße. Sie warfen den Sicherheitskräften gewaltsame Übergriffe vor, bei denen mehrere Demonstranten verletzt worden seien.

In den sozialen Netzwerken verbreiteten regierungskritische Studenten ein Video, das zeigt, wie ein bewusstloser Mann ins Gebäude der Universität getragen wird. Demonstranten riefen: "Die Bevölkerung soll wissen, was die Regierung Ortega hier tut!". Die Polizei stufte die Straßenproteste als kriminell ein. Bewohner des Uni-Viertels seien von "rechten Straftätern angegriffen" worden, erklärte die Polizei. Die Beamten seien zum Schutz der Anrainer ausgerückt.

Dialog offenbar gescheitert

Auch an anderen Universitäten gab es am Montagabend Protestaktionen gegen die Regierung. Die Polizei setzte Tränengas ein. Nach Angaben von Menschenrechtlern wurden dabei mindestens vier Menschen verletzt.

In den Tagen zuvor hatte sich die Lage vorübergehend beruhigt, nachdem die Regierung festgenommene Demonstranten freigelassen und sich zum Dialog bereit erklärt hatte.