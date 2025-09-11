Proteste in Frankreich: 20.000 Menschen, 540 Festnahmen

Bei einem landesweiten Protesttag in Frankreich mit rund 200.000 Teilnehmenden sind laut Innenministerium 540 Menschen festgenommen worden. 211 Festnahmen gab es laut den Zahlen vom späten Mittwochabend in Paris. Gut 400 Menschen - davon 110 in Paris - befanden sich demnach in Polizeigewahrsam. Die Blockaden erfolgten zwei Tage nach dem Fall der bisherigen Mitte-Rechts-Regierung und kurz nach Ernennung des bisherigen Verteidigungsministers Sébastien Lecornu zum neuen Premier.

Laut der Gewerkschaft CGT versammelten die Protestaktionen etwa eine Viertelmillion Menschen. 23 Sicherheitskräfte seien leicht verletzt worden, teilte das französische Innenministerium mit. Es habe Hunderte Brände auf öffentlichen Straßen gegeben und "Störungen der öffentlichen Ordnung".

Die Demonstrationen seien im Laufe des Tages größer geworden, zahlreiche radikale Aktivisten hätten sich beteiligt. Besonders angespannt sei die Lage in Paris und den Städten Nantes und Rennes, wo es zu Angriffen auf Sicherheitskräfte gekommen sei.