Die Lage Marine Le Pens ist keine günstige. Ende März wurde sie wegen Veruntreuung von EU-Geldern zu einer hohen Geld- und einer Gefängnisstrafe verurteilt, ihre politische Zukunft steht in Frage angesichts des Verbots, vor 2030 bei Wahlen zu kandidieren, und in Umfragen überflügelt sie ihr politischer Ziehsohn Jordan Bardella. Doch das sind alles keine Gründe für die Frontfrau der französischen Rechtsextremen, sich bescheiden zurückzuziehen.

Deswegen zieht Le Pen nun vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) . Vor dem Straßburger Gericht beantragte sie am Dienstag, den sofortigen Vollzug der in erster Instanz verhängten Strafe auszusetzen, teilte ihre Partei Rassemblement National (RN) mit.

Doch Le Pen setzt noch auf den Berufungsprozess im nächsten Jahr, wenn die Vorwürfe gegen sie neu aufgerollt werden. Doch selbst wenn das Gericht das Verbot, ein politisches Amt auszuüben, aufheben würde, drohen ein neuerlicher Schuldspruch und eine Freiheitsstrafe. Le Pen bliebe noch der Gang zum Kassationshof, um dies von der höchsten Instanz überprüfen zu lassen – mit dem Risiko einer definitiv bestätigten Verurteilung. Es erscheint unwahrscheinlich, dass sie vom Hausarrest aus, wo sie ihre Haftstrafe mit elektronischer Fußfessel absitzen müsste, eine Wahlkampagne führen könnte.

Darüber hinaus geriet sie nun in Bedrängnis aufgrund ihres unbedingten Festhaltens an ihrer langjährigen Vertrauten Caroline Parmentier, der Vizefraktionsvorsitzenden des RN. Medien haben in einem rechtsextremen Magazin frühere Artikel von Parmentier voller rassistischer, homophober und antisemitischer Aussagen ausgegraben. Diese passen nicht zur „Entteufelungs-Strategie“ Le Pens, mit welcher sie dem RN ein harmloses Image verpassen will. So wird sie immer wieder eingeholt von der Geschichte der Partei, einst gegründet als Front National von ehemaligen Mitgliedern der Waffen-SS und ihrem inzwischen verstorbenen Vater Jean-Marie Le Pen, der wiederholt wegen Aufstachelung zum Rassenhass verurteilt wurde.

Bardella vertritt eine neue Generation – noch ein Vorteil für ihn in der parteiinternen Schlacht. In bisherigen Wahlkämpfen erwies sich der EU-Abgeordnete als redegewandt, aber zeigte auch viele Wissenslücken. Es bleibt offen, ob die Menschen in Frankreich 2027 einem 31-Jährigen ohne Abschluss und ohne nennenswerte berufliche Erfahrung abgesehen von seiner Parteikarriere das höchste Staatsamt übertragen würden.