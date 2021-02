Pressestimmen zu Nawalny: "Europas Proteste waren eingepreist"

"Europas Proteste waren eingepreist"

„La Vanguardia“ (Barcelona): „Wladimir Putins Spielregeln unterscheiden sich stark von denen westlicher Demokratien. Während seiner langen Amtszeit hat er nie gezögert, Opposition zu unterdrücken, wenn sie versuchte, seine Macht zu gefährden. Ein russisches Gericht verurteilte gestern den Oppositionellen Alexej Nawalny zu dreieinhalb Jahren Gefängnis, der es gewagt hatte, nach einem Vergiftungsversuch nach Russland zurückzukehren. Die Proteste der USA und der EU ließen nicht lange auf sich warten, waren aber bereits eingepreist. Äußerungen, die Putin mit der gleichen Kälte wie immer quittierte. Im Augenblick der Wahrheit ist Russlands wirtschaftliche und politische Macht noch immer groß genug. So gelang es der russischen Medizin am selben Tag, an dem Nawalnys Urteil bekannt wurde, der Welt mitzuteilen, dass ihr Impfstoff Sputnik V gegen Corona eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent aufweist. Russland bietet Europa eine Lösung in der Krise wegen der Probleme bei der Verteilung ihrer Impfstoffe an. Die Debatte über die Menschenrechte oder die Situation der Opposition in Russland wird in den Hintergrund treten. Putin wird sein Geschäft fortsetzen können.“

„Wall Street Journal“ (New York): „Eine Erkenntnis ist, dass Herr Putin und seine Gefolgschaft sich bedroht fühlen müssen. Die Proteste zur Unterstützung von Herrn Nawalny haben in großen russischen Städten zugenommen. Herr Putin hat Proteste in der Vergangenheit überstanden, vor allem im Jahr 2012, aber seine Popularität ist angesichts einer durch niedrigere Ölpreise und westliche Sanktionen geschwächten Wirtschaft abgesackt. (...) Außenminister Antony Blinken gab eine entschiedene Erklärung ab, in der er den Kreml aufforderte, Nawalny und andere, die während der jüngsten Proteste verhaftet wurden, “sofort und bedingungslos freizulassen„. Aber Putin wird sich nur beeindrucken lassen, wenn die Biden-Regierung eine geschlossene westliche Antwort zusammentrommeln kann, die härtere Sanktionen auch gegen Spießgesellen des Kreml beinhaltet. Die NATO sollte auch auf eine externe Provokation eingestellt sein, falls Putin die Aufmerksamkeit in Russland von seinen innenpolitischen Problemen ablenken will. Er hat das schon einmal getan, wie Präsident Biden sehr gut weiß. Zu jener Zeit war er noch Vizepräsident.“