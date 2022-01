Präsidentenwahl in Italien: Entscheidung für heute erwartet

Seit Montag versucht Italien, sich für einen Nachfolger für Sergio Mattarellas zu entscheiden, dessen siebenjährige Amtszeit am 3. Februar endet. Am Samstag könnte es endlich zu einem Durchbruch kommen. Ab 9.30 Uhr ist der siebente Wahlgang geplant. Erwartet wird, dass sich die Parteien heute auf einen lagerübergreifenden Kandidaten einigen. Infrage kommen die parteilose Justizministerin Marta Cartabia und Regierungschef Mario Draghi. Verhandlungen für die Suche nach einem neuen Präsidenten führt Lega-Chef Matteo Salvini.

"Ich arbeite für eine Einigung und damit es am Samstag zur Wahl eines Staatschefs kommt. Ich hatte im Laufe des Tages mehrere Gespräche. Ohne Zeitverlust, ohne Streit arbeite ich daran", erklärte Salvini. Wer die Kandidatin sei, teilte der Lega-Chef nicht mit.

Angst vor Neuwahlen

Sollte die siebente Wahlrunde ergebnislos zu Ende gehen, wird eine weitere am Samstagnachmittag folgen. Bei der sechsten Wahlrunde am Freitagabend gaben die Parlamentarier der größten Parteien leere Stimmzettel ab.

Ministerpräsident Draghi gilt angeblich weiterhin als Favorit. Sein Wechsel vom Amt des Ministerpräsidenten in das Präsidentenamt könnte jedoch zu vorgezogenen Neuwahlen führen. In diesem Fall wird erneut politische Instabilität befürchtet.

An der Wahl des Staatschefs nahmen in Rom insgesamt 1.009 Wahlmänner und -frauen teil. Es sind dies die 630 Abgeordneten und 321 Senatoren (darunter sechs Senatoren auf Lebenszeit) sowie 58 Delegierte aus den 20 italienischen Regionen. Die Präsidentenwahl erfolgt in geheimer Abstimmung.

In das Amt des Präsidenten sind alle Italiener wählbar, die das 50. Lebensjahr vollendet haben und im vollen Besitz ihrer bürgerlichen und politischen Rechte sind. Die Präsidenten werden von den Parteien vorgeschlagen. Gewählt wird der Staatschef für ein siebenjähriges Mandat. Zwölf Präsidenten gab es in Italien seit der Gründung der Republik, bisher wurde noch keine Frau zum Staatsoberhaupt Italiens gewählt.

Premier Mario Draghi, der lange als Favorit galt, ist mittlerweile zurückgefallen und dürfte wohl Premierminister Italiens bleiben.