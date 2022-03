Präsidentensohn in Turkmenistan zum Nachfolger seines Vaters gewählt

In der abgeschotteten und autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik Turkmenistan in Zentralasien führt künftig Serdar Berdymuchammedow als Sohn des bisherigen Präsidenten die Geschäfte. Die Wahlkommission in der Hauptstadt Aschgabat erklärte den 40-Jährigen am Dienstag mit 72,97 Prozent der Stimmen zum Sieger des Urnengangs vom 12. März. Die Wahlen in dem Land gelten nicht als fair und frei.

Diktatur am Kaspischen Meer

Vor einem Monat hatte der 64-jährige Gurbanguly Berdymuchammedow aus Altersgründen und nach 15 Jahren im Präsidentenamt erklärt, die Geschicke des gasreichen Landes am Kaspischen Meer in jüngere Hände legen zu wollen.