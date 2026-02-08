Präsidentenwahl in Portugal: Exit Polls sehen Sozialist Seguro klar voran

António José Seguro hat die Präsidenten-Stichwahl in Portugal am Sonntag klar gewonnen. Exit Polls zeigten den moderaten Sozialisten mit rund 63 Prozent deutlich vor dem Rechtspopulisten André Ventura (37 Prozent). Auch erste Teilergebnisse bestätigten den Trend. Umfragen vor dem Urnengang hatten ein Ergebnis in einem solchen Ausmaß erwarten lassen. Rund elf Millionen Portugiesinnen und Portugiesen waren zur Stimmabgabe aufgerufen. Der Urnengang wurde allerdings wie schon zuvor der Wahlkampf durch widrige Wetterbedingungen beeinträchtigt, was eine niedrige Wahlbeteiligung zur Folge haben könnte. Portugal wurde am Wochenende von dem Sturmtief "Marta" heimgesucht - nachdem in den vergangenen Tagen bereits das Tief "Leonardo" heftige Winde, massive Regenfälle und Überschwemmungen mit sich gebracht hatte. Am Samstag meldeten die Behörden ein Todesopfer durch das neue Sturmtief. In der Nacht zum Sonntag besserte sich das Wetter aber etwas. Die Behörden beschrieben die Wetterlage als "sehr ruhig".

"Ich appelliere an die Portugiesen, zur Wahl zu kommen", hatte Seguro bei seiner Stimmabgabe an seinem Wohnort Caldas da Rainha gesagt. In der ersten Wahlrunde am 18. Jänner hatte der 63-jährige Sozialist rund 31 Prozent der Stimmen erhalten. Der 43-jährige Rechtspopulist Ventura, der die Rechtsaußenpartei Chega 2019 gegründet hatte und anführt, kam auf 23,5 Prozent. In der Stichwahl wurden Ventura geringe Chancen eingeräumt. In einer Umfrage vom vergangenen Mittwoch lag Seguro mit 67 Prozent vorn. Keine Wahlempfehlung für Stichwahl Der rechtsgerichtete Regierungschef Luís Montenegro gab keine Wahlempfehlung für die Stichwahl ab. Montenegro führt eine Minderheitsregierung an, die immer wieder auf die Unterstützung der Chega-Partei angewiesen ist, um ihre Vorhaben durchzusetzen. Während Ventura mit dem Versprechen antrat, mit den seit fünf Jahrzehnten in Portugal regierenden Parteien zu brechen, positionierte sich Seguro als Kandidat der Einheit. Er warnte im Wahlkampf vor einem "Albtraum", sollte sein Rivale gewinnen.