Bierflasche an den Kopf und AfD-Parolen: Politikerin rassistisch attackiert

Gökay Akbulut, die 1982 in der türkischen Stadt Pınarbaşı geboren wurde, führte den Vorfall auf die aktuelle gesellschaftliche Debatte in Deutschland zurück. "Eine aufgeheizte gesellschaftliche Stimmung, in der Migration als das Übel aller Dinge dargestellt wird, macht solche Angriffe auf Menschen mit Migrationsgeschichte erst möglich", erklärte die Abgeordnete auf Instagram.

Die Stimmung in Deutschland ist unter anderem wegen der bevorstehenden Bundestagswahl in einem Monat angespannt: Die CDU plant einen umstrittenen Migrationsantrag in den Bundestag einzubringen. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz bekräftigte sein Vorhaben mit den Worten, es sei ihm egal, wer seine Pläne unterstütze. AfD-Chefin Alice Weidel, die ein noch härteres Vorgehen in der Migrationspolitik fordert, soll daraufhin geäußert haben: "Das ist ein gutes Zeichen." Für die AfD sei damit die "Brandmauer" gefallen.