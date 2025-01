Merz und die AfD: Machen sie jetzt doch gemeinsame Sache?

Einen Monat vor der Bundestagswahl gingen am Wochenende wegen dem entscheidenden Thema Migration einmal mehr die Wogen hoch. Medien machten Details zum angekündigten Antrag der CDU publik, den die Partei offenbar kommende Woche im Bundestag einbringen will. „Die aktuelle Asyl- und Einwanderungspolitik gefährdet die Sicherheit der Bürger und das Vertrauen der gesamten Gesellschaft in den Staat“, steht darin.

Angesichts des offenbar psychisch kranken Afghanen, der im bayerischen Aschaffenburg vor ein paar Tagen einen zweijährigen Bub und einen 41-jährigen Mann mit einem Messer getötet hat, heißt es: „Der Mord verdeutlicht eine neue Dimension der Gewalt.“ Um gegen diese vorzugehen, schlagen die Konservativen dauerhafte Grenzkontrollen sowie ein faktisches Einreiseverbot für Personen, die keine gültigen Dokumente besitzen und nicht unter die europäische Freizügigkeit fallen, vor – diese Menschen sollen direkt an den Grenzen zurückgewiesen werden. Außerdem: eine Schubhaft für „nachvollziehbar ausreisepflichtige Personen“.