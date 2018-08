Plötzlich nicht mehr Flüchtling

Gerade unter den Flüchtlingen in den Lagern herrscht weiter die Überzeugung, ihr Lager-Dasein ende mit einer Rückkehr in das Staatsgebiet Israels. Was einem Ende Israels gleichkäme, in dem Juden zur Minderheit würden.

Washington kann den Status der Flüchtlinge und die Arbeit in den Lagern nicht eigenmächtig für beendet erklären. Zuvor müsste die UNRWA (United Nations Relief and Work Agency) aufgelöst werden. Die USA haben bereits vor Monaten ihre Hilfe als größter Geldgeber drastisch gekürzt. Eine finanzielle Maßnahme, die mit dem neuen Plan politisch fortgesetzt werden soll.

Das nur für Palästinenser zuständige Flüchtlingshilfswerk der UNO betreut seit 1949 Lager in Jordanien, Syrien, Libanon, Gaza und dem Westjordanland, in denen über 520.000 registrierte Flüchtlinge leben. Mit 30.000 Mitarbeitern ist die UNRWA der größte Arbeitgeber der Region. Sie versorgt die Ärmsten mit Nahrung, unterhält Spitäler und Schulen, wodurch die Palästinenser im Autonomiegebiet, aber auch im sanktionierten Gazastreifen auf dem UN-Entwicklungsindex einen höheren Rang belegen als Ägypten oder Jordanien.

Andererseits gilt das veraltete UNRWA-Mandat mit dem Ziel „der Vorbereitung einer Rückkehr“, aber auch als ein Haupthindernis für eine Beilegung des Flüchtlingsproblems.