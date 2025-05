Was die Auflösung der PKK für den Kurdenkonflikt in der Türkei bedeutet

Denn: Wer neben Öcalan, der als Koordinator fungieren soll, am Friedensprozess beteiligt sein soll und ob alle PKK-Kämpfer und Machtzentren dabei mitspielen, sei unklar. Die in der Türkei, EU und USA als Terrororganisation eingestufte PKK ist unter anderem auch in Syrien, im Iran und Irak präsent.

Für Erdoğan und seinen ultranationalistischen Koalitionspartner sei die Auflösung wiederum eine Möglichkeit, „die Regierungsallianz zu erweitern.“ So werden seit einiger Zeit Gespräche zwischen der PKK und der türkischen Regierung geführt. „Nicht nur über einen Waffenstillstand, sondern über eine neue türkische Verfassung und die Frage, wie die kurdische Bewegung und die PKK und Öcalan eine Rolle spielen könnten“, so Günay.

Zudem gehe es den Akteuren vorwiegend um das eigene politische Überleben, so Günay. „Öcalan möchte nach mehr als 30 Jahren natürlich aus dem Gefängnis freikommen – und seine Zukunft liegt in den Händen des türkischen Präsidenten.“

Die angekündigte PKK-Auflösung dürfe man „nicht mit einer Demokratisierung in der Türkei verwechseln“, so der Politologe. „Wobei es in der Türkei schon einige Beobachter gibt, die meinen, dass bereits eine Beendigung des bewaffneten Konflikts und eine Diskussion darüber, welche Rolle die Kurden künftig in der Türkei spielen sollen, durchaus indirekt zu einer Redemokratisierung führen können. Und das wäre natürlich eine Hoffnung.“