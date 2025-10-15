Ausland

Riss in der Scheibe: Notfall bei Flug von US-Kriegsminister Hegseth

Pete Hegseth blickt nach unten, im Hintergrund ist eine US-Flagge zu sehen.
Bei Hegseths Abreise aus Brüssel kam es zu einem Zwischenfall. Das Flugzeug landete außerplanmäßig in Großbritannien.
15.10.25, 21:33
US-Pentagonchef Pete Hegseth hat auf einem Flug von Europa Richtung Washington nach Angaben seines Sprechers wegen eines Risses in einer Flugzeugscheibe eine außerplanmäßige Zwischenlandung einlegen müssen.

Das Flugzeug des Verteidigungsministers, den die US-Regierung seit kurzem "Kriegsminister" nennt, landete in Großbritannien, wie der Pentagon-Sprecher auf der Plattform X mitteilte. Hegseth war in Brüssel beim Nato-Verteidigungsminister gewesen. Der Minister und alle anderen Insassen seien wohlauf. Hegseth schrieb auf X: „Alles gut. Gott sei Dank.“ 

