US-Militär greift erneut Drogen-Schiff an: Mehrere Tote

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Das US-Militär hat nach Angaben von Pentagon-Chef Pete Hegseth einen weiteren tödlichen Angriff auf ein angeblich mit Drogen beladenes Schiff im Pazifik verübt. Die Attacke sei am Mittwoch in internationalen Gewässern erfolgt und habe drei Menschen getötet, schrieb Verteidigungsminister Hegseth, der sich inzwischen Kriegsminister nennt, auf der Plattform X. Einige Stunden zuvor hatte er an gleicher Stelle über einen US-Angriff am Dienstag mit zwei Toten im Pazifik informiert - dabei handelte es sich um die erste bekannte Attacke vor der Westküste Lateinamerikas, nachdem vorher stets von Angriffen in der Karibik die Rede gewesen war.

In beiden Fälle sprach Hegseth davon, dass das angegriffene Boot von einer "Terrororganisation" auf einer bekannten Schmuggelroute eingesetzt worden und mit Drogen beladen gewesen sei. Dabei verglich er Drogenkartelle mit der islamistischen Terrororganisation Al-Kaida. "Diese Angriffe werden fortgesetzt, Tag für Tag", schrieb Hegseth in seinem jüngsten Post. Maduro bringt russisches Raketenarsenal ins Spiel Venezuelas linksnationalistischer Staatschef Nicolás Maduro hat unterdessen im Konflikt mit den USA das Arsenal von tausenden russischen Boden-Luft-Raketen ins Spiel gebracht. Venezuela verfüge über "nicht weniger als 5.000" russische Kurzstreckenraketen vom Typ Igla-S, sagte Maduro am Mittwoch in einer im Fernsehen übertragenen Zeremonie mit hochrangigen Armeechefs. Sie seien "an wichtigen Luftverteidigungspositionen" positioniert, "um den Frieden zu sichern".

Die Boden-Luft-Rakete Igla-S dient zum Abschuss niedrig fliegender Flugzeuge. Sie kam bereits in Militärübungen zum Einsatz, die Maduro als Reaktion auf die Entsendung von US-Kriegsschiffen in die Karibik abgehalten hatte. US-Präsident Donald Trump wirft dem venezolanischen Staatschef Maduro vor, Drogenbanden zu kontrollieren. Venezuela warnte seinerseits vor einer US-Invasion in dem südamerikanischen Land. Auch dem linksgerichteten Staatschef Kolumbiens, Gustavo Petro, warf Trump vor, er "fördert stark die massive Produktion von Drogen". Angeblich mehr als 30 Tote bei Angriffen in Karibik Die USA hatten zuvor bereits mehrfach angeblich mit Drogen beladene Boote in der Karibik angegriffen. Mehr als 30 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Das Vorgehen zog viel Kritik nach sich, auch weil die Regierung von US-Präsident Trump keine rechtliche Grundlage für ihr Handeln nannte. Die Vereinten Nationen riefen Trumps Regierung zur Zurückhaltung auf.

US-Medien berichteten jüngst, der Präsident schätze die Situation so ein, dass sich die Vereinigten Staaten in einem "bewaffneten Konflikt" mit Drogenkartellen befänden. Die Drogenkartelle und ihnen zugerechnete mutmaßliche Schmuggler stuft die US-Regierung demnach als "unrechtmäßige Kombattanten" ein. Nach Informationen der New York Times geht es um Drogenkartelle, die Trumps Regierung zu terroristischen Organisationen erklärt hat. Ein Rechtsexperte verwies in der Zeitung allerdings auf den Unterschied zwischen dem Verkauf gefährlicher Schmuggelware und einem bewaffneten Angriff: Er sehe keine rechtmäßige Grundlage für eine Einstufung als "bewaffneter Konflikt".