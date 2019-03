Pelosi, Warren, Ocasio-Cortez: Die Trump-Jägerinnen

Die 54-jährige Kalifornierin, von Haus aus Staatsanwältin mit inquisitorischen Fähigkeiten in Befragungen, hat ohne Übertreibung den bisher größten Hype bei den Demokraten ausgelöst. Zu ihrer ersten Kundgebung in der Nähe von San Francisco kamen fast 25.000 Menschen. Die kinderlose Tochter einer Inderin und eines Jamaikaners hat einen speziellen Charme, den manche mit dem Etikett „weiblicher Obama“ belegen.

Wie der in seinen Anfängen, so hat auch die ehemalige Justizministerin des bevölkerungsreichsten US-Bundesstaates nicht viel politisches Gepäck, wurde erst 2016 in den Senat gewählt. Harris hat kein Spezialthema. Sie präsentiert sich als Frau, die Amerika „einen“ will.