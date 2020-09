Peking zwingt Mongolen chinesische Sprache auf

Von Paul Maier

Den ersten Schultag haben sich diese Eltern wohl anders vorgestellt. Die Innere Mongolei ist eine autonome Region im chinesischen Staatsgebiet. Der Lehrplan für die dort lebende ethnische Minderheit hat sich nun überraschend verändert: In mongolischen Schulen werden seit Schulstart die Fächer Literatur, Politik und Geschichte nicht mehr in mongolischer Sprache, sondern nur noch auf Mandarin, also hochchinesisch unterrichtet.

Düstere Vorahnungen

Mongolische Eltern sind im Alarmzustand, der Zentralregierung in Peking eilt nämlich ein Ruf voraus. Die rigorose Assimilierung ethnischer Minderheiten, wie sie bereits in anderen autonomen Regionen Chinas wie Tibet oder Xinjiang voranschreitet, habe ebenfalls in Schulen angefangen. „In Xinjiang hat es im Jahr 2004 so angefangen, in Tibet schon früher. Die politische Unterdrückung der Kultur wird scheibchenweise vorgenommen. In der Schule beginnt sie, dann geht sie sukzessive immer weiter nach oben“, sagt Sinologe Sascha Klotzbücher zum KURIER.