Mit dem Zusammenkommen der Kardinäle am Mittwoch im Vatikan beginnt das Konklave, in dem ein Nachfolger für den verstorbenen Papst Franziskus bestimmt wird.

Name des neuen Papstes: Auf Latein, bitte

Der Name des neuen Papstes wird der Feierlichkeit halber in eine kunstvolle lateinische Formel eingebettet. Zwischen Vor- und Nachname liegen 13 quälend lange Silben. Wer's besonders schnell wissen will, muss also die Taufnamen der Kandidaten parat haben.

Doch Obacht: Die lateinische Variante kann von der geläufigen bürgerlichen Namensform deutlich abweichen. So würde Oscar Cantoni, Kardinal von Como, "Ansgarius" genannt, und Kardinal Dieudonné Nzapalainga als möglicher erster afrikanischer Papst der Neuzeit wäre "Adeodatus".

Kathpress dokumentiert deshalb im Folgenden die Vornamen aller 135 wahlberechtigten Kardinäle - latinisiert, alphabetisch sortiert und im grammatischen Kasus der Verkündigungsformel (Akkusativ).