Segnung homosexueller Paare: Papst gegen Marx

Nicht nur mit US-Präsident Donald Trump hat Papst Leo XIV. Meinungsverschiedenheiten, auch mit einem der mächtigsten deutschen Kirchenmänner, dem Münchener Erzbischof Kardinal Reinhard Marx. Letztere sind freilich völlig anderer Natur: Es geht um die in der katholischen Kirche in hohem Maße polarisierende Frage der Segnung homosexueller Partnerschaften (wie auch anderer nach katholischer Lehre in „irregulären Verhältnissen“ lebender Paare, z. B. wiederverheiratete Geschiedene).

Unter Papst Franziskus hat das Dikasterium für die Glaubenslehre 2023 eine Erklärung herausgegeben („Fiducia supplicans“ = „flehendes Vertrauen“), welche erstmals solche Segnungen erlaubte. Allerdings nur unter ganz bestimmten Bedingungen: Es dürfe keinesfalls der Eindruck einer liturgischen Feier entstehen, alles Förmliche sei zu vermeiden – es gehe nicht darum, „irreguläre Verhältnisse“ zu segnen und damit für „regulär“ zu erklären, sondern einzig darum, dass „alle, alle, alle“ Menschen (© Franziskus) gesegnet werden können.

In Deutschland, wo eine große Mehrheit der deutschen Bischöfe gemeinsam mit den im „Zentralkomitee der deutschen Katholiken“ (ZdK) organisierten Laien beim Synodalen Weg weitreichende Reformschritte versucht hat, auf den Weg zu bringen, hat man „Fiducia supplicans“ als Bestätigung genommen.