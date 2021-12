Papst erzählte zum Heiligen Abend aus seiner Kindheit

Zu den weihnachtlichen Kindheitserinnerungen von Papst Franziskus gehören unter anderem Besuche bei seinen Großeltern. "Einmal, als wir ankamen, war die Großmutter immer noch dabei Cappelletti zu machen - eine Art Tortellini -, und zwar mit der Hand. Sie hatte 400 Stück gemacht!", so der Papst laut Kathpress in einem Interview mit den Zeitungen "La Stampa" und "La Repubblica" (Freitag).

Seine Familie in Buenos Aires habe Weihnachten immer am Vormittag des ersten Weihnachtstages, also 25. Dezember, gefeiert. Erst als er Jugendlicher war, hätten sie die Feier auf den Heiligen Abend verlegt, so Franziskus. Aber immer wären Großeltern, Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen dabei gewesen, so das Kirchenoberhaupt.

Bis heute vermisst Jorge Bergoglio zuweilen seine Großeltern und Eltern. Er sei wohl nostalgisch, werde aber nicht melancholisch. Auf die Frage nach dem Grund, antwortete er: "Vielleicht erlaube ich mir das aufgrund meines persönlichen Hintergrunds nicht. Und vielleicht auch, weil ich den Charakter meiner Mutter geerbt habe, die immer nach vorne geschaut hat."