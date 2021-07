Palästina: Premier bringt noch keine neue Politik

Auch in Zukunft werden Fatah-Führung und Regierung nur schlecht miteinander können. Sie können aber auch nicht ohne einander. Misstrauisch warten die Geberstaaten ab. Ein Zurück zur alten Unter-dem-Tisch-Buchführung kann den Geldhahn weiter zudrehen.

Als neuer Finanzminister ist Schukri Beschara im Gespräch, ein erfahrener Banker. Als finanzieller Berater ist Munir al-Masri im Gespräch. Der Selfmademillionär ist ein enger Freund Hamdallahs aus Nablus. Ob das Trio so energisch wie Fayyad den Aufbau ziviler Institutionen betreiben wird, ist unklar. Sie hätten das Zeug dazu – dann aber auch die Fatah gegen sich.

Von den militanten Islamisten der Hamas ganz zu schweigen. Eine Aussöhnung mit ihnen wäre die Voraussetzung für jeden Anspruch, im Namen aller Palästinenser zu verhandeln. Sie würde aber wohl echte Verhandlungen lahmlegen. Bis August müsste eine solche Aussöhnung erreicht sein. Dann läuft die Amtszeit dieser Regierung offiziell ab. Doch an Aussöhnung oder Neuwahlen glaubt ohnehin kaum jemand.

US-Außenminister John Kerry hat bereits mit Hamdallah gesprochen. Ob bald wieder Verhandlungen laufen, hängt jedoch nicht vom neuen Premier ab. Mehr schon von John Kerry. Der kündigte jetzt an: Wenn beide Seiten weiter in fließendem Englisch das verkünden, was sie nicht einhalten wollen, geben die USA ihre Vermittlerrolle auf.

In wenigen Wochen wäre dann bereits klar, ob Hamdallah überhaupt Aussichten auf irgendwelche Erfolge haben kann. Vorgänger Fayyad hatte zu viel Erfolg. Bei Hamdallah könnte es zu wenig sein.