Konflikt Pakistan-Afghanistan: Militäroperationen gehen weiter

Pakistan hat seine Militäroperationen gegen Afghanistan nach einer vorübergehenden Waffenruhe wieder aufgenommen. Die für das höchste islamische Fest Eid al-Fitr vereinbarte Pause sei in der Nacht auf den 24. März beendet worden, wie das Außenministerium am Donnerstag in Islamabad mitteilte.

Die Einsätze würden fortgesetzt, bis die Ziele erreicht seien und die afghanische Taliban-Führung ihre Unterstützung für terroristische Infrastruktur einstelle. Islamabad wirft den Taliban vor, islamistischen Kämpfern Unterschlupf zu gewähren, die Anschläge in Pakistan verüben.