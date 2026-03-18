Pakistan verkündet sechstägige Feuerpause in Afghanistan

Pakistan und Afghanistan setzen die gegenseitige Angriffe vorerst aus. Wegen der Feierlichkeiten zu Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan gelte eine sechstägige Pause des Militäreinsatzes, teilte zuerst Pakistans Informationsminister Attaullah Tarar am Mittwoch auf X mit. In Folge kündigte auch die afghanische Taliban-Regierung an, die militärischen Operationen gegen Pakistan vorerst einzustellen. Die Feuerpause sei ab Mitternacht bis zur Nacht auf den 24. März in Kraft.

Dies sei eine Geste des guten Willens und entspreche islamischen Normen, stellte Tarar fest. Der Militäreinsatz werde aber wieder aufgenommen, sollte Pakistan angegriffen oder es Terroranschläge im Land geben. Saudi-Arabien, Katar und die Türkei hätten darauf hingewirkt, hielt der Informationsminister fest.

Die Ankündigungen kamen überraschend. Pakistan und Afghanistan setzen gegenseitige Angriffe aus Noch am Vortag hatten Regierungsmitglieder gesagt, die Angriffe auf Afghanistan würden fortgeführt. Islamabad wirft Kabul vor Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Anschläge verüben. Kabul weist die Anschuldigungen zurück. Die Kämpfe zwischen den Nachbarländern waren Ende Februar neu entflammt.

Massenbeerdigung für Opfer des Klinik-Angriffs in Kabul

Anfang der Woche waren bei einem pakistanischen Luftangriff auf Kabul Hunderte Menschen ums Leben gekommen. Eine Entzugsklinik für Drogenabhängige war zerstört worden. Die islamistische Taliban-Regierung spricht von mehr als 400 Toten.

Pakistan dementiert, dass die Klinik Ziel des Angriffs gewesen sei. Die Luftwaffe habe militärische Einrichtungen angegriffen. Das UN-Büro für Menschenrechte (OHCHR) forderte eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls. In Kabul fand eine erste Massenbeerdigung für Opfer des Luftangriffs von Montagnacht statt.