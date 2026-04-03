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Bei der Karfreitagsprozession vor dem Kolosseum in Rom hat Papst Leo XIV. das Kreuz zur Erinnerung an den Leidensweg von Jesus Christus am Kolosseum selbst getragen. Damit kehrte das neue Oberhaupt der katholischen Kirche zu einer Tradition der Osterfeierlichkeiten zurück. Zu der stimmungsvollen Prozession am Karfreitag, mit der an die Leidensstationen Jesu erinnert wurde, versammelten sich Zehntausende Gläubige vor dem antiken Amphitheater. Viele trugen Kerzen in der Hand. Für Leo ist dies das erste Osterfest als Pontifex. Sein Vorgänger Papst Franziskus war am Ostermontag vergangenen Jahres im Alter von 88 Jahren gestorben. Wegen seiner angeschlagenen Gesundheit hatte der Argentinier zuletzt nicht mehr am Kreuzweg teilnehmen können, der nach Einbruch der Dunkelheit am Kolosseum stattfindet. Trotzdem kamen regelmäßig mehrere Zehntausend Gläubige zu dem fast 2.000 Jahre alten Amphitheater.

Verfasst wurden die Meditationen vom Franziskaner Francesco Patton Am Karfreitag wurde Jesus der Überlieferung nach zum Tode verurteilt und gekreuzigt. Der Kreuzweg zeichnet die letzten Stationen seines Leidenswegs nach. Verfasst wurden die Meditationen zu den Stationen des Kreuzwegs heuer vom Franziskaner Francesco Patton, der lange eine kirchliche Führungsposition im Nahen Osten innehatte. Patton, von 2016 bis 2025 Oberer der Franziskaner im Heiligen Land, hat die Bibeltexte zum Leiden und Sterben Jesu für jede Kreuzwegstation mit Auszügen aus den Schriften seines Ordensgründers, des heiligen Franz von Assisi, ergänzt. Die katholische Kirche begeht aktuell ein Jubiläumsjahr anlässlich des 800. Jahrestags des Todes des heiligen Franz von Assisi. Üblicherweise beauftragen die Päpste seit Johannes Paul II. jährlich andere Personen oder Gruppen mit dem Schreiben der Meditationstexte zum Karfreitagskreuzweg am Kolosseum.