Orban kritisiert Ablehnung des ungarischen EU-Kommissars

Im Zusammenhang mit seinem jüngsten Italien-Besuch anlässlich eines Treffens der rechten Oppositionspartei Fratelli d'Italia (FdI) betonte Orban, Ungarn könne Italien beim Managen der Migrationskrise helfen, im Bedarfsfall Polizisten schicken, die im Grenzschutz helfen. Orban warf der Linken vor, sie öffne ihre Häfen, um Migranten ins Land zu holen, und gebe diesen dann die Staatsbürgerschaft, damit sie bei Wahlen die Linke unterstützen.

In Hinblick auf die bevorstehenden österreichischen Nationalratswahlen am Sonntag sagte Orban, er hoffe, dass am Montag eine Kraft auf der europäischen Bühne gebe, welche die Einwanderung ablehne.