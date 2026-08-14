Die „Caroline Bezengi“ ist ein riesiger Öltanker, der der russischen Schattenflotte zugerechnet wird. Das sind mehrere hundert, vielfach alte und unzureichend gewartete Schiffe, die Moskau helfen, die westlichen Sanktionen zu umgehen. Und es Russland damit ermöglichen, den Ölexport aufrechtzuerhalten, um den Angriffskrieg gegen die Ukraine weiter zu finanzieren. Gleichzeitig stellen diese Schiffe aufgrund ihres Zustands eine erhebliche Gefahr für die Umwelt dar. Ein trauriger Beleg dafür findet sich aktuell vor der südlichen Küste des Oman im Arabischen Meer. Die „Caroline Bezengi“ liegt seit dem 30. Juni vor der Küste des Oman auf Grund und verliert seither Öl, wie Bilder und Satellitenaufnahmen zeigen. Das Schiff war im Bereich des Archipels Al-Hallanijat auf Grund gelaufen. Zuvor soll es auf dem Schiff Explosionen unbekannter Herkunft gegeben haben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © via REUTERS/Pléiades © CNES 2026, Distribu Ölteppich beim Archipel Al-Hallanijat

Laut Greenpeace ist der Ölteppich auf eine Fläche von mittlerweile rund 1.000 Quadratkilometern angewachsen, was in etwa der zweieinhalbfachen Fläche Wiens entsprechen würde. Der Oman hatte am Montag noch von einer Fläche von 400 Quadratkilometern gesprochen. Ein anderer Vergleich klingt noch drastischer: Laut Greenpeace hatte der Tanker bis zu 130.000 Tonnen Rohöl geladen und damit fast die dreifache Menge an Öl, das 1989 bei der Havarie der „Exxon Valdez“ vor Alaska ins Meer gelangte. Die „Exxon Valdez“ gilt als die bisher größte Umweltkatastrophe der internationalen Schifffahrt. Rettung angelaufen Mögliches Glück im Unglück: Mittlerweile sind laut Nachrichtenagentur Reuters Rettungsmaßnahmen mit Spezial-Bergungsschiffen angelaufen. Ist die Aktion von Erfolg gekrönt, fließt nicht die gesamte Ladung des Tankers ins Meer, sondern es kann ein Teil des Rohöls vorher noch auf andere Schiffe umgepumpt werden. Eingebunden ist das britische Seesicherheitsunternehmen Ambrey. Der Ölteppich hat in der Zwischenzeit die Küste des Oman und ein dortiges Meeresnaturschutzgebiet erreicht, in dem Buckelwale, Meeresschildkröten oder Kormorane leben. Ambrey arbeitet nach eigenen Angaben mit dem Oman zusammen und hat dazu eine führende internationale Ölpest-Reaktionsfirma beauftragt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier-Grafik Die Caroline Bezengi vor der Küste des Oman