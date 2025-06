Nobelpreisträgerin Matviichuk: "Russische Besatzung ist kein Frieden"

Oleksandra Matviichuk ist eine führende Menschenrechtsanwältin und die Leiterin des „Center for Civil Liberties“, das sich für die Verteidigung von Freiheit und Menschenwürde in der Ukraine und der OSZE-Region einsetzt. Nach dem Beginn der russischen Invasion 2022 gründete sie zusammen mit anderen Partnern das „Tribunal for Putin“, um internationale Kriegsverbrechen zu dokumentieren und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Die Datenbank umfasst mittlerweile rund 88.000 Dokumente, in denen russische Kriegsverbrechen festgehalten sind.

Matviichuk hat zahlreiche Berichte für UN-Gremien und andere internationale Institutionen verfasst und ist eine prominente Verfechterin von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Für ihr Engagement erhielt sie 2022 den Friedensnobelpreis und wurde von der Financial Times für ihre Arbeit als eine der 25. einflussreichsten Frauen der Welt ausgezeichnet.