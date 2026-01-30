Die EU-Kommission hat Österreich und 15 weitere EU-Staaten am Freitag zum Austritt aus dem Energiecharta-Vertrag aufgefordert. Die EU hatte den Austritt aus dem umstrittenen internationalen Energieabkommen 2024 beschlossen. Das 1998 in Kraft getretene Abkommen war geschaffen worden, um Investitionen in Gas-, Öl-, und Kohleprojekte zu schützen und steht bei Umweltorganisationen schon länger in der Kritik. Es erlaubt Investoren etwa Klagen gegen Staaten vor Schiedsgerichten.

Handel und Investitionen würden in die ausschließliche Zuständigkeit der Europäischen Union fallen, argumentierte die EU-Kommission, die in dieser Causa formelle Vertragsverletzungsverfahren einleitete. Die Mitgliedstaaten könnten diese Zuständigkeit nur ausüben, wenn die Union sie dazu ermächtige. Neben Österreich wurden auch Belgien, Bulgarien, Tschechien, Estland, Irland, Griechenland, Kroatien, Zypern, Lettland, Ungarn, Malta, Rumänien, die Slowakei, Finnland und Schweden zum Austritt aus der Energiecharta aufgefordert.