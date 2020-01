Nur acht Prozent der Österreicher freuen sich über den Brexit

"Schmerzhaft"

Der Brexit sei ein "schmerzhafter, aber auch einmaliger Schritt, wenn es nach der Einschätzung der Österreicherinnen und Österreicher geht“, kommentiert ÖGfE-Generalsekretär Paul Schmidt die aktuelle Umfrage.

Vielmehr sei die EU zusammengewachsen, die Zustimmung zur EU in den meisten Mitgliedsländern gestiegen. "So auch in Österreich, wo sich aktuell drei Viertel für die EU-Mitgliedschaft aussprechen und nur acht Prozent die Union verlassen möchten“, sagt Schmidt. Auch die höhere Beteiligung an den letzten Europa-Wahlen sei ein Indiz dafür, dass die EU für ihre Bürger "an Relevanz gewinnt". Nach Ansicht Schmidts werde die Union als "sicherer Anker" in einem "herausfordernden geopolitischen Umfeld" wahrgenommen - trotz "vielfacher Kritik an ihrer Funktionsweise“.

46 Prozent der Österreicher rechnen damit, dass sich die Beziehungen zum Negativen entwickeln werden, von einer positiven Entwicklung gehen aktuell 14 Prozent aus. Vier von zehn Befragten können zu dieser Frage keine Einschätzung abgeben.