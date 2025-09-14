Auch Westdeutschland wählt blau: Starke Zuwächse für AfD bei Wahl in NRW
Dass die teils rechtsextreme AfD kein "Ostproblem" (mehr) ist, zeigte sich spätestens nach der Bundestagswahl im Februar: Damals kam die AfD in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands (18 Millionen Einwohner, fast 13,7 Millionen Wahlberechtigte), auf 16,8 Prozent.
An diesen Erfolg konnte die AfD am Sonntag anknüpfen: Laut erster Nachwahlbefragung hat die AfD ihr Ergebnis mit 16,5 Prozent verdreifacht. Bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren holte sie gerade mal fünf Prozent. Die CDU, zwar immer noch stärkste Kraft im Land, kam auf 34 Prozent. Die Sozialdemokraten, die jahrzehntelang im Ruhrgebiet, dem einstigen Zentrum der deutschen Stahlproduktion und des Kohleabbaus, stark gewesen sind, holten 22,5 Prozent.
Bei der Kommunalwahl 2020 gewann die CDU mit 34,3 Prozent, fuhr zugleich aber ihr bisher schlechtestes Resultat bei Kommunalwahlen ein. Die SPD kam damals auf 24,3 Prozent. Platz drei belegten die Grünen mit 20 Prozent. Die FDP erreichte 5,6 Prozent, die AfD 5,1 Prozent.
Einstige SPD-Wähler, die zeitweise den Weg der "Nicht-Wahl" gewählt hätten, "wählen heute AfD", sagte der Politikwissenschafter David Gehne von der Uni Bochum vor der Wahl im Deutschlandfunk. Der Grund: Enttäuschung über kaputte Infrastruktur, Leerstand, Arbeitslosigkeit – in der Ruhrgebietsstadt Gelsenkirchen ist die Arbeitslosigkeit mehr als doppelt so hoch (15,5 Prozent im August 2025) als im Deutschlandschnitt (6,4 Prozent). Hier hatten bei der Bundestagswahl 24,7 Prozent die AfD gewählt, dahinter ganz knapp mit 24,1 Prozent die SPD.
Dazu komme der Eindruck, dass es zu viel Zuwanderung gebe. "Dieses Problem hat die SPD zu lange gemieden oder tot geschwiegen."
Die Wahl wurde als Stimmungstest für die Koalition aus Union und SPD in Berlin gesehen, NRW hat mehr Wahlberechtigte als alle ostdeutschen Bundesländer zusammen. In zahlreichen Städten und Kommunen stehen nun Stichwahlen an; CDU, SPD und Grüne hatten bereits im Wahlkampf angekündigt, in Stichwahlen gegen AfD-Kandidaten vereint den jeweils anderen unterstützen zu wollen.
