Auch Westdeutschland wählt blau: Starke Zuwächse für AfD bei Wahl in NRW

Dass die teils rechtsextreme AfD kein "Ostproblem" (mehr) ist, zeigte sich spätestens nach der Bundestagswahl im Februar: Damals kam die AfD in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands (18 Millionen Einwohner, fast 13,7 Millionen Wahlberechtigte), auf 16,8 Prozent.

An diesen Erfolg konnte die AfD am Sonntag anknüpfen: Laut erster Nachwahlbefragung hat die AfD ihr Ergebnis mit 16,5 Prozent verdreifacht. Bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren holte sie gerade mal fünf Prozent. Die CDU, zwar immer noch stärkste Kraft im Land, kam auf 34 Prozent. Die Sozialdemokraten, die jahrzehntelang im Ruhrgebiet, dem einstigen Zentrum der deutschen Stahlproduktion und des Kohleabbaus, stark gewesen sind, holten 22,5 Prozent.

Bei der Kommunalwahl 2020 gewann die CDU mit 34,3 Prozent, fuhr zugleich aber ihr bisher schlechtestes Resultat bei Kommunalwahlen ein. Die SPD kam damals auf 24,3 Prozent. Platz drei belegten die Grünen mit 20 Prozent. Die FDP erreichte 5,6 Prozent, die AfD 5,1 Prozent.