Nordkorea feuert laut Südkorea erneut ballistische Raketen ab
Zusammenfassung
- Nordkorea hat laut südkoreanischem Militär erneut mehrere ballistische Kurzstreckenraketen in östliche Richtung abgefeuert.
- Die Raketen erreichten eine Flugdistanz von rund 140 Kilometern und wurden auch vom japanischen Verteidigungsministerium bestätigt.
- Südkoreas Präsidentenamt verurteilte den Raketenstart und forderte ein sofortiges Ende aller Provokationen.
Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut mehrere ballistische Kurzstreckenraketen getestet. Die Geschosse seien in östliche Richtung abgefeuert worden und hätten eine Flugdistanz von rund 140 Kilometern erreicht, gab das südkoreanische Militär laut Nachrichtenagentur Yonhap bekannt. Auch das japanische Verteidigungsministerium in Tokio meldete den Start mehrerer mutmaßlich ballistischer Raketen durch Nordkorea. Diese seien nahe der Ostküste abgefeuert worden.
Mehrere Kurzstreckenraketen
Das Land hatte erst am 8. April nach dem Start mehrerer Kurzstreckenraketen einen ballistischen Flugkörper abgefeuert. Nordkorea ist es gemäß mehrerer Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern. Südkoreas Präsidentenamt verurteilte den Raketenstart und forderte ein sofortiges Ende sämtlicher Provokationen.
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