Urlaub in Nordkorea: Kim Jong-un eröffnet neues Tourismusgebiet

von Annika Meyborg

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat am Donnerstag feierlich eine riesige neue Tourismuszone an der Ostküste des Landes eröffnet. Wie die staatliche Koreanische Zentrale Nachrichtenagentur (KCNA) berichtete, nahm Kim mit „großer Zufriedenheit“ an der Einweihung von "Wonsan-Kalma" teil, einem Prestigeprojekt, das seit Jahren als Herzstück seiner wirtschaftlichen Entwicklungspläne gilt.

Die Anlage, die laut KCNA Platz für rund 20.000 Gäste bieten soll, ist Teil von Nordkoreas langfristiger Strategie, den Küstenort Wonsan in ein milliardenschweres Tourismuszentrum zu verwandeln. Ziel sei es, Wonsan als „touristisch-kulturelles Resort von Weltrang“ zu etablieren.