Nigerias Ex-Präsident Buhari mit 82 Jahren gestorben

Nigerias früherer Präsident Muhammadu Buhari ist tot. Der 82-Jährige, der Afrikas bevölkerungsreichstes Land erst als Diktator und später von 2015 bis 2023 als demokratisch gewählter Staatschef regierte, starb in einem Krankenhaus in London.

Das teilte sein Sprecher Garba Shehu am Sonntag auf dem Online-Dienst X mit. Nigerias Präsident Bola Tinubu bestätigte den Tod seines Vorgängers nach Angaben seines Sprechers.

Der hagere pensionierte General wurde 2015 zum Präsidenten Nigerias gewählt – rund drei Jahrzehnte, nachdem er sich 1983 in dunkleren Zeiten des ölreichen Landes an die Macht geputscht und knapp zwei Jahre mit eiserner Hand regiert hatte. Sein Wahlsieg führte zum ersten Machtwechsel in Nigeria seit der Rückkehr zur Demokratie 1999 - und das ohne Blutvergießen.