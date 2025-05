Dutzende Tote in Nigeria: "Koordinierte Angriffe" von Viehhirten vermutet

In Nigeria haben bewaffnete Angreifer in den vergangenen Tagen mehr als 30 Menschen getötet. Mindestens 20 Menschen seien am Sonntag in einem Dorf im Teilstaat Benue getötet worden, sagte der Vorsitzende der örtlichen Regierung, Ormin Torsar Victor, am Montag.

Mehr als zehn weitere Menschen seien in einem anderen Dorf gestorben. Insgesamt habe es zwischen Freitag und Sonntag Angriffe an drei Orten gegeben. Das Motiv hinter den Angriffen blieb zunächst unklar.