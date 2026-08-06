Nigeria: Mehr als 300 entführte Menschen befreit

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In Nigeria sind Regierungsangaben zufolge mehr 300 entführte Menschen aus der Gewalt krimineller Gruppen befreit worden. „Präsident Bola Ahmed Tinubu begrüßt nachdrücklich die erfolgreiche Befreiung von 308 nigerianischen Staatsbürgern, die bei verschiedenen Angriffen in den Bundesstaaten Niger und Kwara entführt worden waren“, erklärte Präsidentensprecher Bayo Onanuga am Mittwoch. Unter den Freigelassenen sind den Angaben zufolge 163 Menschen, die im Februar von mutmaßlichen Dschihadisten aus dem Dorf Woro im Bundesstaat Kwara nahe der Grenze zu Benin entführt worden waren. Bei dem Angriff waren zudem mehr als 150 Menschen getötet worden.

Die Opfer wurden demnach aus einem im Wald des Kainji-Nationalparks gerettet. Neben den 163 Menschen aus Kwara seien 145 Menschen aus dem Bundesstaat Niger befreit worden. Die weitläufigen, oft nur spärlich überwachten Wälder und Schutzgebiete Nigerias dienen kriminellen Gruppen als Versteck. Größte Rettungsaktion an einem einzigen Tag Es handle sich um „die größte Rettungsaktion, die jemals an einem einzigen Tag durchgeführt wurde“, sagte Onanuga. An dem Einsatz seien das Nationale Zentrum zur Terrorismusbekämpfung, das Militär, der Geheimdienst und die Polizei beteiligt gewesen.