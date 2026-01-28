Niederlande: 3 Parteien wollen Minderheitsregierung bilden

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Rund drei Monate nach der Parlamentswahl haben sich in den Niederlanden drei Parteien auf die Bildung einer Minderheitsregierung verständigt. Das neue Bündnis soll vom Vorsitzenden der pro-europäischen Partei D66, Rob Jetten, angeführt werden, wie die Parteien am Dienstag mitteilten. Der 38-Jährige würde damit zum jüngsten Ministerpräsidenten in der Geschichte des Landes.

Regierung auf Unterstützung von Oppositionsparteien angewiesen Der Koalition gehören neben der D66, die die Parlamentswahl im Oktober gewonnen hatte, die konservativen Christdemokraten und die rechtsliberale VVD an. Die Regierung verfügt im Unterhaus lediglich über 66 der 150 Sitze. Auch im Senat, der Gesetzesvorhaben blockieren kann, hat das Bündnis keine Mehrheit. Die Regierung ist daher auf die Unterstützung von Oppositionsparteien angewiesen.