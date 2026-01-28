Ausland

Niederlande: 3 Parteien wollen Minderheitsregierung bilden

Ein Mann im Anzug spricht vor Mikrofonen und Kameras vor einem hellblauen Hintergrund.
Eine offizielle Vorstellung des Koalitionsvertrags wird für Freitag erwartet.
28.01.26, 06:03

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zusammenfassung

  • Drei Parteien in den Niederlanden haben sich auf die Bildung einer Minderheitsregierung geeinigt.
  • Das Bündnis aus D66, Christdemokraten und VVD wird von Rob Jetten (D66) angeführt und hat keine Mehrheit im Parlament.
  • Die offizielle Vorstellung des Koalitionsvertrags ist für Freitag geplant, die Amtseinführung soll binnen eines Monats erfolgen.

Rund drei Monate nach der Parlamentswahl haben sich in den Niederlanden drei Parteien auf die Bildung einer Minderheitsregierung verständigt. Das neue Bündnis soll vom Vorsitzenden der pro-europäischen Partei D66, Rob Jetten, angeführt werden, wie die Parteien am Dienstag mitteilten. Der 38-Jährige würde damit zum jüngsten Ministerpräsidenten in der Geschichte des Landes.

Schwul, liberal, gegen Migration: Rob Jetten könnte nächster Premier der Niederlande werden

Regierung auf Unterstützung von Oppositionsparteien angewiesen

Der Koalition gehören neben der D66, die die Parlamentswahl im Oktober gewonnen hatte, die konservativen Christdemokraten und die rechtsliberale VVD an. Die Regierung verfügt im Unterhaus lediglich über 66 der 150 Sitze. Auch im Senat, der Gesetzesvorhaben blockieren kann, hat das Bündnis keine Mehrheit. Die Regierung ist daher auf die Unterstützung von Oppositionsparteien angewiesen.

Die Niederlande auf dem Weg zurück in die Mitte - und nach Europa

Die Abgeordneten der beteiligten Parteien sollen der Vereinbarung in den kommenden Tagen zustimmen. Eine offizielle Vorstellung des Koalitionsvertrags wird für Freitag erwartet, die Amtseinführung der neuen Regierung soll binnen eines Monats erfolgen.

Mehr zum Thema

Niederlande
Agenturen, bea  | 

Kommentare