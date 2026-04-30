Mamdani: Charles sollte Kronjuwelen an Indien zurückgeben

Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani empfiehlt dem britischen König Charles III. , Indien Kronjuwelen zurückzugeben. Wenn es die Möglichkeit gebe, würde er den König zur Rückgabe des Koh-i-Noor-Diamanten auffordern, sagte er vor einem Treffen mit dem König am Denkmal für die Opfer des Terroranschlags vom 11. September. Ob Mamdani, der selbst indische Wurzeln hat, das Thema bei dem Treffen tatsächlich ansprach, war aber zunächst unklar.

Mamdani für Aufarbeitung kolonialen Unrechts

Der weltberühmte und hochkarätige Diamant ist Teil der Krönungskrone von "Queen Mum", der Mutter von Queen Elizabeth II. - und stammt aus der ehemaligen britischen Kolonie Indien. Nach dem Tod der Queen im vergangenen Herbst verlangten viele Inder die Rückgabe. Auch um neue Debatten zu vermeiden, kam der Koh-i-Noor bei der Krönung von Elizabeths Sohn König Charles III. nicht zum Einsatz.

Der demokratische Sozialist Mamdani spricht sich häufig für eine Aufarbeitung kolonialen Unrechts aus.