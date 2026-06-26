Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani hat im Kampf gegen hohe Mieten in der Millionenmetropole eine wichtige Etappe genommen. Bei Wohnungen und Lofts, für die bestimmte Mietpreisregeln gelten („rent stabilized“), sollen die Mieten auf gleichem Niveau bleiben, wie aus einer Mitteilung des Rent Guidelines Board der Stadt New York hervorgeht. Einem Bericht der New York Times zufolge gelten die Regeln für knapp eine Million Wohnungen und sind ein Novum für die Stadt.

Die neuen, von einem zuständigen Gremium beschlossenen Regeln beziehen sich auf Ein- sowie Zwei-Jahres-Verträge, die zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 abgeschlossen werden. Für diese betrage die zulässige Anpassung null Prozent, heißt es in der Mitteilung.



Mietverträge in der Großstadt sind in der Regel auf ein bis zwei Jahre begrenzt und werden in entsprechenden Intervallen erneuert. Bei den nun betroffenen mietpreisregulierten Wohnungen entscheidet ein städtisches Gremium, um wie viel Prozent Vermieter die Miete am Ende des Vertrags erhöhen dürfen. Zuletzt belief sich diese Grenze auf 3 bis 4,5 Prozent. Für viele andere Wohnungen gibt es keine feste Grenze.

Wichtigstes Wahlversprechen eingelöst

„Das ist ein historischer Sieg für die Mieter von New York“, erklärte Mamdani in einem Statement nach der Entscheidung. Es sei eine wohlverdiente Entlastung der arbeitenden Bevölkerung.