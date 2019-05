Netanyahu und sein einstiger Spezi zocken bis zur letzten Minute

Ist Israel wirklich das „Preußen in Nahost“?, wie man sich hier gerne selbst bezeichnet. Zurzeit fällt eher die Ähnlichkeit mit Österreich ins Auge.

Gerade nach dem „Kurz-Schluss“ in Wien holt Israel im Wettkampf um die kürzeste Regierung aller Zeiten stark auf: Netanjahus neue Regierung könnte scheitern, noch bevor sie gebildet wurde. Der Premier leitete noch in der Nacht zum Dienstag die Selbstauflösung der Knesset ein. Am Mittwochabend soll die endgültige Abstimmung sein. Endgültig? Politik entscheidet sich hier in Minuten, immer in letzter und zur besten Sendezeit.